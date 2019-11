Juutuuber Victoria Villig edastas bikiinipildiga olulise sõnumi

View this post on Instagram

"Pühendus kõigile, kes arvavad, et ma postitan liiga paljastavaid pilte." 😘😘 Ma ei postita bikiinipilte, sest need saavad rohkem tähelepanu/like/engagement'i, sest see pole isegi tõsi. Enamasti jääb statistika samaks, mis on muidu minu postituste keskmine. Mulle lihtsalt meeldib väga bikiinides ringi käia, sest ma tunnen end neis mugavalt. Samuti meeldib mulle Instagramis oma elu jagada ning see on osa minust. Ma ei arva, et see on halb eeskuju, sest iga üks valib ise, millist sisu ta sotsiaalmeedias tarbib ja keda ta endale eeskujuks võtab. Ma ei ütle, et kõigil on võimalik saavutada samasugust figuuri süües või treenides samamoodi nagu mina, sest ma arvan, et peamiseks põhjuseks, miks ma selline välja näen, on hoopis geenid. Samas kõigil on omad vead. Vahel tunnen ma end ebakindlalt oma lühikeste jalgade, laiade õlgade, väikeste rindade ja laia nina pärast. Ma ei arva, et olen perfektne. Ja seda mõtteviisi ei tohikski meil kellegi suhtes olla. Leia tasakaal oma heade ja halbade külgede vahel ning ammenda enesehaletuse asemel teiste postitustest hoopis inspiratsiooni. Ja kui kellegi sisu paneb Sind ainult halvasti enese osas tundma, siis Sa ei ole kohustatud teda jälgima. Lihtsalt puhasta oma Instagrami feed ära ja tarbi vaid sisu, mis annab sulle motivatsiooni olemaks parem versioon iseendast. Päikest siia vihmasese ilma Vicky <33