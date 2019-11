Kaks miljonit aastat tagasi elanud orangutanide sugulane oli kolm meetrit pikk ja kaalus 600 kilogrammi

Uurimine näitas, et see kaua aega tagasi elanud emane ahv on orangutanide kauge sugulane. Neil kahel ahviliigil oli 12 miljonit aastat tagasi ühine esivanem.

«See ahv on orangutanidega suguluses, kuid mitte gorillade ega šimpansidega. Orangutanid on väga intelligentsed inimahvid,» teatas paleontoloog Frido Welker.

Geneetilise materjali saamine kahe miljoni aasta vanusest fossiilist on haruldane, kui mitte ilmvõimatu. Teadlaste sõnul annab see lootust, et on võimalik minna tagasi veel kaugemale ja saada informatsiooni teiste ahvide iidsete esivanemate, kuid ka inimeste kaugete esivanemate kohta.