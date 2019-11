Pildid ja video: Inglismaa uputus ei jää Veneetsia omale alla

Briti meteoroloogiateenistuse sõnul on seal osades paikades hullem olukord kui Itaalias Veneetsias, kus on igasügisene üleujutus, teatab telegraph.co.uk.

«Itaallased arvavad, et neil on kohutav olukord, kuna veetase on kõrge. Meil on sama ja veel hullem,» teatasid meteoroloogid.