Pildid ja video: lumelabidal on võimalik sõita üle 80 kilomeetri tunnis

Labidavõistluste korraldaja Rainers Helds sõnas, et algajate võistlejate maksimumkiirus on 60 kilomeetrit tunnis. «On neid, kes timmivad oma lumelabidat nagu võidusõiduatot, lisades kaalu või muutes selle kuju. Kiirus sõltub nii labida lisavarustusest kui ka võistleja kaalust,» selgitas asjatundja.

Siguldas on käimas seitsmes lumelabidasõidu hooaeg, võistlused toimuvad paari nädalat tagant ning erinevate distantside meistrid selguvad märtsis.

Lumelabidasõidu võistlustel osalemiseks ei ole vaja eelnevat kogemust, nii et igaüks, kellel on korralik lumelabidas ja paras annus julgust, saab võistleda. Labidat juhitakse kätega ja keha liigutamisega. Heldsi sõnul on algajate probleemiks ülejuhtimine ja selle tõttu ei saavutata suurt kiirust.