Briti välisluureteenistuse juht avalikustas, et Bondidel on oma salakõrts

Ühendkuningriigi välisluureteenistuse juht Sir Alex Younger sõnas intervjuus, et MI6-l on Londonis Vauxhallis salajane baar, kus agendid saavad kõri niisutada, teatab telegraph.co.uk.

Pinget lisab see, et nad ei tohi oma tööst ja tegevusest mitte kellelegi rääkida.

«Agendid ei saa oma tööd arutada isegi mitte pereliikmete ega sõpradega. Kuid teatud asju tohivad nad omavahel jagada ja mis oleks parem koht suhtlemiseks kui baar. Seega on MI6-l oma baar, mis on Londoni üks eksklusiivsemaid baare,» sõnas juht.

Younger, kelle koodnimi on C, esines podcastis «Off the Record with Alistair Bunkall», milles ta ei täpsustanud, kas agendibaar pakub klassikalist Bondi martinit, mis koosneb kolmest osast Gordoni džinnist, ühest osast viinast ja poolest Kina Lilet vermutist. Seda jooki tuleb segada kuni see on külm ja lisada suur tükk sidrunikoort.