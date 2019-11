Video: Soome linn tegi depressiivsusest oma kaubamärgi

Puolanka üks suuremaid pessimiste on 41-aastane Tommi Rajala, kelle arvates ei ole maailmas teist sellist «musta auku» kui tema kodulinn, teatab BBC Reel.

«Puolanka asub Soome keskosas, kuid Puolanka on ka maailma pessimismi keskus. Saab öelda, et pessimism on meie kaubamärk,» lisas Rajala.

Puolanka seostamine pessimismiga sai alguse, kui sealne elanik Riitta Nykänen teatas, et ta on kade teiste linnade peale, kus on vähemalt mõni sündmus, mis rahva tuju tõstab, kuid neil ei ole ühtegi.

«Üks mees ütles mulle, et Puolanka võib maha kanda, sest siin ei ole isegi mitte pessimismi. Arvasin siis, et pessimism peakski meie linna iseloomustama,» selgitas Nykänen.

Depressiivsus. Pilt on illustreeriv FOTO: Antonio Guillen Fernández/PantherMedia /Scanpix

Soomlanna asutas seal 10 aastat tagasi pessimistide klubi, mis tegutseb seni.

Selle klubi juht on Tommi Rajala, kelle sõnul on nad pannud depressiivsuse raha teenima. Neil toimuvad seal mitmed pessimistidele mõeldud sündmused, loengud, matkad, raamatuesitlused ning neil on ka pessimismilogoga suveniire müüv e-pood.

Nad on teinud Puolanka depresiivsusest videoid, mis on sotsiaalmeedias üsna populaarsed.

Linnapea Harri Pelotla sõnul tuntaks kogu Soomes ja ka välismaal Puolankat kui maailma kõige depressiivsemat linna.

«Kui mõnele soomlasele öelda «Puolanka», siis ta seostab seda kohe depressiivsusega, sest meediakajastused selle kohta on enamjaolt negatiivsed,» lisas linnapea.

Oma rolli mängib linna pessimismis asjaolu, et selle 2600 elanikust 37 protsenti on üle 64-aastased. Alates 1980. aastatest on linna elanikkond kahanenud poole võrra.

Enne Puolankat on soomekeelne silt, milles hoiatatakse, et on veel aega tagasi pöörduda.

«Seuraavana Puolanka. Vielä ehdit kääntyä pois».