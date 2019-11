«Litsidest» tuntud näitleja Jekaterina Novosjolova paljastab seksistseenidega kaasnevad varjuküljed

Novosjolova on tuntud tänu julgetele ja provokatiivsetele rollidele sarjades «Svingerid» ja «Litsid,» kus naine on nii mõnegi kaadri tarbeks end paljaks koorinud.

«Kui aus olla, ei ole kerge, eriti kui on armsam kodus. Siis pole kerge. Ma olen natuke rääkinud temaga erootiliste kaadrite filmisega seonduvast, aga mitte üksipulgi,» rääkis Novosjolova.

Näitlejatar märgib, et õnneks räägitakse enne paljastavate stseenide filmimist režissööriga iga kaader läbi ning viimane sõna jääb siiski Novosjolovale. «Kõik pole nii nagu paistab. Appi tulevad igasugused kaameratrikid. Sageli ei pea vastaspartner isegi kaadris olema, see on võlukunst,» kirjeldab naine.