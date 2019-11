Austraalia tulemöllu puhkemises on osa süüd 9-aastase poisi rumalusel

New South Walesi politsei teatel sai osa karmidest maastikupõlengutest alguse ühe üheksa-aastase poisi rumalusest, kes kasutas kuiva rohu peal leeklampi, teatab au.news.yahoo.com.

Tuletõrjujad said uute põlengukohtade tekkides aru, et tegemist oli võimaliku süütamisega. Politsei leidis poisi, kes võttis süütamise omaks, teatades, et oli koos kaaslastega Sydneyst lõunas Worrigees kasutanud leeklampi, mis kuiva rohu süütas.

New South Walesis on kehtestatud hädaolukord ja tule tegemine väljas on rangelt keelatud.

Politsei lisas, et Sydney eeslinnades eirasid kolm meest välja tuletegemise keeldu ja nende tegevuse tõttu süttis veel väiksemaid põlenguid.

Tuletõrjuja New South Walesis Old Baris jälgimas tule levimist FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix

Politsei teatel tuli neil jõuga võtta kinni 27-aastane mees, kes Sydneyst läänes Wallacias oli telkimas ja tegi seal lõkke, et teed keeta. Mehele määrati tuletegemise keelu eiramise eest 2200 Austraalia dollari (1364 eurot) suurune trahv.

Mõni tund hiljem sai politsei väljakutse Sydney eeslinna Prestonisse, kus 35-aastane mees põletas grillil remondist üle jäänud puitu ja tekkis põleng. Tuletõrjujad kustutasid põlengu ja mehele määrati tuletegemise keelust üleastumise eest trahv.

Kolmandat meest võib ees oodata kohus, kuna ta hakkas Sydney eeslinnas Lalor Parkis lahtisel tulel grillima. Tuli kustutati ja 46-aastane mees vahistati, kuna ta eiras tulekeeldu ja tekitas ohuolukorra, mis oleks võinud viia uute põlengute tekkimiseni.

Senistel andmetel on tules hukkunud 3 inimest, kümned on saanud vigastada ning tuhanded on oma kodudest lahkunud. Vähemalt 300 maja on maha põlenud.