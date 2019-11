Pildid: Jaapani uus keiser veetis öö jumalannaga

Kyotos asuva rahvusvahelise Jaapani uuringute instituudi politoloogi John Breeni sõnul on tegemist vana rituaaliga, kus on kohal vaid keiser ja päikesejumalanna ning selles on palju müstilisi elemente. Keiser jagab jumalannaga pidusööki, mis teeb temast jumaliku.

Jaapanis on trooni ülevõtmise rituaale kritiseeritud, et need on vananenud, riik ja kirik peaks olema lahus ning uue keisri troonilepanek läheb maksma 2,7 miljardit jeeni (22 miljonit eurot) maksumaksja raha.