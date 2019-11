Kudujaid üle maailma kutsutakse Austraalia maastikupõlengus kannatada saanud koaaladele appi

Jacqueline Fink, kes kasutab kunstnikunime Little Dandelion, tegi Facebookis üleskutse, mis agiteerib kudujaid üle maailma Austraaliale appi minema.

Austraalia idaosas lõõmavad hädaolukorra tasemel põlengud, mis ohustavad ka 4 miljoni elanikuga Sydney linna. Leegid on hävitanud suurema maa-ala, kui terve eelmise põlenguhooaja jooksul kokku.

Little Dandelion kirjutas Facebooki postituses, et Queenslandi piirkonnas on 300-s eri tulekahjus põlenud üle miljoni hektari maad. Suur osa sellest on kriitiline koaalade elupaik. Koaalad on ohustatud liik, mis on peaaegu välja surnud.

Populatsioonid on hävitatud ja need, kes on ellu jäänud, on saanud raskelt vigastada.

Oluline on mõista, et nendes laastavates tulekahjudes on hukkunud ka palju teisi loomi. Sajad inimesed on jäänud kodu ja varata.

«Praegu peame tegema kõik endast oleneva, et seal midagi muuta. Tulekahjus kannatada saanud loomade põletuste ravimisel on tehtud üleskutse kootud, heegeldatud või õmmeldud koaaladele mõeldud labakinnaste valmistamiseks,» kirjutas kunstnik.

Lisaks palutakse valmistada kängurudele, opossumitele ja vombatitele nende tulekahjuks saadud haavade ravi tarbeks riputatavaid kotte.

Kunstnik on võtnud nõuks kudujaid loomade jaoks vajalike lõigetega varustada ja palub kudujatel nende saamiseks endale kirjutada e-posti aadressil hello@littledandelion.com

«Mul on fantastiline PDF, mida võin teile saata. Olen rõõmuga kogumispunktiks ja minu postiaadressi leiate minu Facebooki infost,» lisas Little Dandelion.