Pildid ja video: San Francisco sai kliimaaktivist Greta Thunbergi seinamaali

Seinamaali suurusega18 meetrit kord 9 meetrit tegi kohalik kunstnik Andres Petreselli, kelle kunstnikunimi on Cobre, teatab msn.com.

Tavaliselt see kunstnik ei tee maale, mille teemaks on poliitika, religioon või sport. 16-aastast rootslannat Thunbergi kujutav maal on ta esimene poliitikateemaline teos.