Pildid: Dubai printsess Haya jätkab Briti kohtus võitlust oma laste eest

Printsessi teatel tahtis ta mees laste üle täieliku kontrolli saada ning hakkas organiseerima, et täiskavanuna abielluksid nad nende inimestega, kelle ta nende jaoks välja valib.

Haya alustas kohtuvõitlust juba suvel. Printsessi sooviks on, et kohus langetaks otsuse, mis kaitseks ta lapsi nii Dubaisse tagasiviimise kui sundabielu eest.

Haya elab lastega Londonis Kensingtoni palee lähedases villas ja ta palkas Briti ühe parema advokaadi, paruness Fiona Shackletoni. Väidetavalt tahab printsess ka lahutust ning Shackleton on tuntud kui lahutusadvokaat. Ta oli prints Charlesi lahutusadvokaat, kui prints lahutas printsess Dianast.

Haya on Jordaania endise kuninga Husseini tütar ja praeguse valitseja Abdullahi poolõde.

70-aastane šeik Mohammed on Araabia Ühendemiraatide asepresident ja peaminister. Tal on kuuest abielust umbes 30 last.