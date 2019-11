Video: intsestisuhtes elanud paar sai oma kahe teismelise poja mõrvamise eest eluaegse vangistuse

35-aastane Barrass ja 39-aastane Machin tapsid 13-aastase Tristan Barrassi ja 14-aastase Blake Barrassi 24. mail Sheffieldis Shiegreeni linnaosas asuvas kodus, teatab theguardian.com.

Tristan Barrass FOTO: SWNS/ScanPix

Paaril oli kuus last, lisaks kahe poja mõrvamisele tahtsid nad tappa ka ülejäänud lapsed.

Blake Barrass FOTO: SWNS/ScanPix

Sarah Barrass selgitas pärast arreteerimist, et ta tahtis kõik oma lapsed tappa, kuna sotsiaalametnikud ähvardasid lapsed ära võtta. Naist süüdistati laste eest mitte hoolitsemises.

Uurimine näitas, et Barrass ja Machin andsid neljale vanemale lapsele suures koguses ravimeid, millega ravitakse aktiivsus- ja tähelepanuhäiret, kuigi neil lastel seda häiret ei olnud.

Kui tabletid lastele terviseprobleeme ei tekitanud ega neid tapnud, langetasid nad otsuse lapsed tappa, kasutades siis kas lämmatamist, poomist või uputamist.

«Andsime neile elu ja meil on õiguse see ära võtta,» sõnas Barrass ülekuulamisel politseile.

Sarah Barrass FOTO: SWNS/ScanPix

Kohtudokumentide kohaselt kägistas Barrass oma poja Tristani hommikumantli vööga ning Machin kägistas poeg Blake’i kätega.

Paar üritas tappa veel nelja last uputamise teel, kuid see ei õnnestunud.

Kohus mõistis Barrassi ja Machini süüdi kahes mõrvas, plaanis tappa oma kuus last ja mõrvakatsetes.

Kohtunik Justice Goss sõnas lapsed tapnud vanematele, et neil ei olnud õigus oma laste elu lõpetada.

Prokurör Kama Melly teatas kohtuistungil, et Machin on Barrassi poolvend, neil on sama ema. Sellest hoolimata olid nad seksuaalsuhtes ja said lapsi.

«Barrass elas koos oma kuue lapsega, jättes mulje, et on üksikema, keda ta vend toetab. Tegelikult oli Brandon Machin oma poolõe Sarah Barrassiga seksuaalsuhtes. See mees on kõigi kuue lapse isa. Barrass ei avalikustanud lastele, kes nende isa on, vaid ütles, et isa on surnud,» lisas prokurör.

Prokuröri sõnul kogesid nii Barrass kui Machin lapsepõlves julmust, seksuaalset ja vaimset ärakasutamist ning täiskasvanuna ei osanud nad oma laste eest hoolt kanda.

Intsestipaari ellujäänud lapsed võeti neilt ära ja on sotsiaaltöötajate hoole all. Kaks noorimat last on alla kolmeaastased.