Pildid ja video: Siberi külm paneb ameeriklaste kannatuse proovile

Lõunapool asuvas Texases on öisel ajal temperatuur 0 lähedane ja seal sadas lund. Lumesadu ja keskmisest madalamad temperatuurid on samuti Mehhiko põhjaosas.

New Yorgi osariigis Buffalos sadas 12. novembril rekordilised 22 sentimeetrit lund.

USA meteoroloogide teatel saabuvad sellised külmad ilmad tavaliselt jaanuaris, kuid seal aastal on need kohal juba novembris, kuna Siberist saabus külm õhumass.

«Selline ilm on tavaliselt jaanuaris, mitte novembris. Temperatuur on novembris tavaliselt plusspoolel. Peaks olema sügis, kuid on Siberi külm, mis paneb inimeste kannatuse proovile,» teatas meteoroloog Kevin Birk.