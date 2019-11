FBI MOST WANTED: USA jooksus olevate kriminaalide tipust leiame edeva röövmõrvari kui ka jõhkardi «narkode narko»

Caro-Quintero on ainus tagaotsitav, kelle tabamise eest on välja pandud 20 miljoni dollari suurune tasu.

Jimenez on tagaotsitav seoses sellega, et ta tappis oma abikaasa Estrelle Carrera 2012. aasta mais vaid päev pärast paari pulmapidu.

Yaser Abdel Said on FBI tagaotsitumate kriminaalide nimekirjas juba 2014. aasta detsembrist.

Egiptusest pärit mehel on sidemeid New Yorgis, Texases, Virginias ja Kanadas.

Said armastab nii ruumides kui ka väljas kanda tumedaid päikeseprille ning tõmbab «Marlboro Lights» sigarette. Lisaks kannab mees endaga alati kaasas relva. Väidetavalt on Said suur koerasõber. Tema erilised lemmikud on Saksa lambakoerad.