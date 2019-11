NASA vahetas «lumememme» nime Ultima Thulest Arrokothiks, kuna algset nime seostati natsidega

«Nimi Arrokoth viitab otseselt kosmose uurimisele ja uudishimule, et mida võib leida meie planeedist kaugemalt. New Horizonsi missiooni eesmärgiks on inimkonna silmaringi avardada. Samas kaasame uue nime panemisega meie uurimismissiooni ka põlisrahvad,» teatas New Horizons projekti juhtivteadlane Alan Stern.