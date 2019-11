Pildid ja video: Jaapanis maksti lumekrabi eest rekordilised 42 000 eurot

Lumekrabi on Jaapanis delikatess, mille eest ollakse valmis väga palju maksma, teatab afp.com.

Guinnessi rekordite raamatu andmetel oli eelmise Jaapanis oksjonil müüdud lumekrabi rekordhind 2 miljonit jeeni (17 000 eurot). See krabi müüdi Tottori kalaoksjonil 2018.

Sel aastal sai kalli krabi omanikuks Jaapani kalafirma tegevjuht Tetsuji Hamashita, kes sõnas, et selle merelooma eest makstud summa on väga suur, kuid kindlasti on ta maitse seda hinda väärt.