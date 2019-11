USA endine esileedi Hillary Clinton astus Meghan Markle'i kaitseks välja

Hillary Clinton väidab, et «paljud, paljud, paljud inimesed» survestavad teda president Donald Trumpi'le järgmise aasta presidendivalimistel väljakutset esitama.

Poliitik ütles: «Ma olen alati öelnud, et ei tasu öelda mitte kunagi. Mul on paljude, väga paljude inimeste poolt tohutu surve sellele järele mõelda.»

Clinton lisas: «Aga praegusel hetkel siin stuudios istudes teiega rääkides pole see absoluutselt minu plaanides.»

Clintonil oli palju lahkeid sõnu Meghan Markle'i kohta, kes tuleb meedias sageli jutuks.

Clinton ütles: «Oh jumal, ma tahan teda kallistada! Emana tahaksin lihtsalt käed tema ümber panna. Tahan öelda, et ta ei laseks enast halbadel kommentaaridel mõjutada. Jätkaku oma tööd ja tehku seda, mis tema arvates on õige.»

Clinton jätkas: «Ma arvan, et see, mis Meghan Markle'i ümber toimub on absoluutselt rassistlik ja seksistlik. Markle on oma tee valinud. Ta armus ja leidis vastuarmastuse ning kõik peaksid seda tähistama, sest see on tõeline armastuslugu. Seda on neile otsa vaadates näha.»

«See ei ole lihtne, aga Meghan saab õppida mõningaid tehnikaid, näiteks appi võtta ka huumorit, et selle kõigega hakkama saada. See, mida ta praegu kogeb on raske. Ta väärib palju paremat,» lisas Clinton.

Nii prints Harry kui ka Meghan Markle on oma Aafrika teekonna dokumentaalfilmis Harry & Meghan avalikult rääkinud, kui raskelt mõjub pideva vastandumise tundmine.