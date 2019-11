Video: Okinawa lähedalt leiti Teise maailmasõja ajal kadunuks jäänud USA allveelaev

Allveelaeva tekil olnud relv on laevast 117 meetri kaugusel ning selle laeva ahter on rängalt kannatada saanud.

Möödunud aastal teatas Jaapani allveeraheoloog Yutaka Iwasaki, et USA tegi vigu kui tõlkis Jaapani andmeid selle allveelaeva asukoha kohta. Ilmnes, et USA militaardokumentides olid selle laeva oletatava uppumiskoha koha pikkus- ja laiuskraadid valed.

Taylor lasi Jaapani andmeid USS Graybacki kohta uuesti tõlkida ja ta sai uued koordinaadid, mis näitasid, et see laev on suure tõenäosusega Okinawast edelas.