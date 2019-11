Pildid ja video: veneetslased pidid rinda pistma 50 aasta kõrgeima acqua altaga

Veneetsia linnapea Luigi Brugnaron kuulutas linnas välja hädaolukorra ning kõik päästeteenistused on suunatud ohuolukorraga tegelema, teatavad bbc.com ja theguardian.com.

Meteoroloogid arvasid veel eile, et veetase võib veelgi tõusta, kuid hilisõhtused mõõtmised näitasid veetaseme langemist.

Veetase tõusis väga kõrgele mitte ainult vihma, vaid ka selle tõttu, et Aadria merelt puhus tugev tuul Veneetsia laguuni peale. Vesi jäi laguuni lõksu ega saanud merre tagasi valguda.

Veneetsias on veetaset mõõdetud alates 1923. aastast ning vaid korra oli üleujutusvesi kõrgem kui nüüd – 1966. aastal ulatus veetase 198 sentimeetrini.

Vesi ujutas üle Veneetsia kuulsa Püha Markuse väljaku ning tungis Püha Markuse kirikusse. Seal on üleujutusperioodidel vett alati palju, kuna see on Veneetsia kõige madalam koht.