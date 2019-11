OH SA! Musalegend Moby lasi endale hiiglasliku tätoveeringu teha

«Olen vegan ja loomaõiguste aktivist mitmel põhjusel, kuid lõppkokkuvõttes seetõttu, et usun kogu südamest, et igal loomal on õigus elada oma elu vastavalt oma tahtele,» selgitas ta sotsiaalmeedia vahendusel.

Tema esimene album «Moby» ilmus 1992. aastal. Tema tuntumad lood on «Why Does My Heart Feel So Bad?», «Porcelain», «Lift Me Up» ja «We Are All Made Of Stars».