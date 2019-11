K-popi hullus jõudis Soome: Helsingi lennujaamas oma iidoleid oodanud noored jäid pika ninaga

Teisipäeval hakkasid sotsiaalmeedias levima kuuldused, et ülipopulaarne poistebänd BTS tuleb Helsingisse. Kõlakate kohaselt pidavat ansambel Soome tulema, et filmida siin tulevaste projektide jaoks videomaterjali, vahendab põhjanaabrite tabloidleht Ilta-Sanomat .

2013. aastal tegevust alustanud BTS on rahvusvaheliselt kõige edukam Korea bänd ajaloos. See on ainus Lõuna-Korea bänd, mis on võitnud Grammy auhinna.