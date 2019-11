Eesti peret tabas Soomes šokk: vanemad jätsid lapsed söögikoha ees väikebussi ja sellega sõideti minema

Eesti pereisa kirjeldas Facebookis šokeerivat juhtumit, kui Lõuna-Soomes Klaukkala asulas üritati röövida väikebussi, kus oli sees kolm magavat last. Hetkeks Hesburgerisse läinud ja lapsed bussi jätnud vanemad hoidsid sõidukil küll kogu aeg silma peal, kuid märkasid ühtäkki, et see on kadunud.