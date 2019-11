Osa vene ajaloolase poolt tapetud üliõpilase surnukehast leiti Peterburi jõest

Politsei uurimine näitas, et tõenäoliselt lasi 63-aastane ajaloolane 24-aastase naise maha 7. novembril, tükeldas ta surnukeha ja viskas osad kilekottidese pakituna Moika jõkke, teatab iltasanomat.fi.

Vene meedia teatel viskas Sokolov kotid naise jäänustega Moika jõkke Peterburi kesklinnas, kuid vool kandis need kaugemale. Politsei otsis esialgu naisejäänuseid sellest jõest.

Politsei võttis tunnustatud Napoleoni uurija Oleg Sokolovi kinni 11. novembril ja ta on kaks kuud eeluurimise all. Ta sõnas uurijatele, et tappis üliõpilase, viskas naise kehaosad Moika jõkke ja ta kahetseb oma tegu.