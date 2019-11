Video: Šveitsis maksti käekella eest rekordilised 28 miljonit eurot

Tegemist on suurima summaga, mis on käekella eest makstud ja see teeb Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010 kellast maailma kõige kallima ajanäitaja, teatab theguardian.com.

Šveitsi kellafirma valmistas selle kella oksjoni jaoks ning müügist saadud raha annetatakse lihasdüstroofia uuringuteks.

Kallis kell osteti 9. novembril Genfis Hotel des Bergues'is toimunud oksjonil ära vaid viieminutilise pakkumise järel. Kella ostnu tegi pakkumise telefoni teel ja soovis jääda anonüümseks.

Oksjonimaja eksperdid arvasid, et kella hinnaks kujuneb 2,5–3 miljonit Šveitsi franki, kuid see müüdi kallimalt.

«Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010 on väga eksklusiivne ja paljude funktsioonidega kell. Ta teeb peaaegu kõike, vaid kohvi valmistamisega ei saa hakkama,» sõnas Christie’se oksjonimaja kellade osakonna juht Sabine Kegel.

Maailma kõige kallimal kellal on sihverplaat mõlemal poolel ja see on roostevabast terasest.

Nimetatud kell ületas eelmise käekella müügirekordi. 2017. aastal müüdi oksjonil 16 miljoni euro eest USA näitlejale Paul Newmanile (1925–2008) kuulunud Rolex Daytona.

Paul Newman 1968. aastal Oscar-galal FOTO: GP/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Only Watch heategevusoksjonil müüdi 50 kella, mis olid valmistatud just selle oksjoni jaoks. Kellade müügiga koguti 38,6 miljonit Šveitsi franki (34,8 eurot), mis annetatakse Duchenne’i lihasdüstroofia uuringuteks.

Duchenne’i lihasdüstroofia on pärilik lihashaigus, mis avaldub poisslastel lapseeas ja viib varakult invaliidistumiseni. Haigusel puudub seni ravi. Haiguse kandjateks on naised ning selle sagedus on 2-4 : 100 000. Duchenne'i lihasdüstroofia naistel ei avaldu, kuid pärandub X-kromosoomi vahendusel poegadele.

Tegemist on X-kromosoomi ühe osa puudumisega. See kromosoomi osa vastutab tervetel inimestel lihasvalgu düstrofiini tootmise eest, kuid Duchenne’i düstroofiaga lastel see puudub ja lihased ei saa töötada normaalselt.