Bondi autori Ian Flemingu naine kurtis, et ta mees magab teiste naistega, kuid mitte temaga

Ann avaldas oma kirjades, et abielu alguses oli nende suhe kirglik, kuid siis mees «kadus ära», teatab telegraph.co.uk.

Psühholoogide sõnul näitavad nii Ann Flemingu kui ta mehe kirjutised, et kirjanik pani Bondi kogema seda, mida ta oma unistuses või pärielus koges, olgu siis tegemist eluohtliku missiooni või seksiga.

Flemingu naise kirjadest ilmneb, et ta oli ennasttäis James Bondist ja tema seiklustest tüdinenud.

Nende abielu alguses kirjutatud kirjades viitab Ann, et nende suhtes oli sadomasohhismi.

«Mulle meeldib, kui mu mees mind seksi ajal piitsutab, näpsitab, juustest tirib ja muid vallatusi teeb. Meie seks on kirglik ja ei ole tavapärane täiskasvanute vahekord,» on Ann ühes kirjas kirjutanud.

«Mul on väga raske leida sõnu, millega sind lohutada. Kogu see ootus lõppes valuga. Tahan sind hoida ja kallistada,» kirjutas Fleming oma kirjas.

Fleming saatis selle kirja naisele haiglasse enne seda, kui läks Anni tollase abikaasa vikont Rothermere’iga golfi mängima. Vikont ei teadnud, et sündinud ja surnud tüdruk oli Flemingu oma.

Ann kurtis oma sõpradele ja kirjades, et ta mees magab teiste naistega, kuid mitte temaga. Ta maksis mehele kätte sellega, et ta võttis armukese, kelleks oli Hugh Gaitskell.

«Praeguses olukorras teeme üksteisele äärmuslikult haiget ja meie elu on selle tõttu põrgulik,» kirjutas Fleming ühes oma kirjas.

Ann kirjutas pärast Flemingu surma 1964. aastal: «Täiestu uskumatu asi sai teoks. Ma ei teinud varem vahet armastusel ja seksil, kuid nüüd teen. Tänan jumalat, et meie viimased kuud olid väga õnnelikud.»

Fleming andis ühes kirjas Annile teada, et Bondi seiklustest tahetakse teha telesari ja film.

«Praeguses olukorras ei ole ma rahast huvitatud. Tegelikult tuleb sellistel juhtudel lihtsalt oodata ja loota, et kuskil on raha, mida saab kasutada,» kirjutas kirjanik.

Flemingu kirjades on ära toodud ka inimesed, kes käisid tal Jamaical külas. Nende seas oli näiteks kirjanik Truman Capote, kes saabus sinna Nõukogude Liidust, kandes nõukogude sõjaväevormi.

«James Bondi romaanides on palju Flemingu ja ta naise suhtest. Ei ole juhus, et Fleming kirjutas oma esimese Bondi romaani samal aastal, mil ta Anniga abiellus. Nad oli seksides väga kirglikud. Fleming tahtis oma romaanidega teenida ka palju raha, et võimaldada naisel elada jõukuses, nagu ta harjunud oli,» selgitas Sotheby’s oksjonimaja kirjade ja raamatute ekspert Gabriel Heaton.