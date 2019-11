Austraalia tulekaost kogev Eesti rallifänn: ujumas käies oli näha, kuidas suur suitsupilv aina liikus Sydney poole

Üks neist on rallifanaatik Taavi Koha, kes lendas Austraaliasse WRC viimast etappi vaatama abikaasa Kerli ja 2-aastase tütrega. «Taavi kui sa pole veel siia poole liikuma hakanud, siis palun ära tule,» kirjutasid talle ralli köögipoolega kursis olevad inimesed veel täna varahommikul.

Veidi hiljem tuli ka ametlik teade ning Eestist tulnud fännid seisid suitsuvineses Austraalias silmitsi probleemiga - kuidas muuta hotellibroneeringuid ja kulutatud raha tagasi saada.

Koha kirjeldas Elu24le, et täna õhtuks hõljus ka Sydney kohal suitsuvine ja taevas kumas taamal roosakalt. «Vaadates eeinevaid põlengute ulatust kajastavaid kaarte, siis on olukord vägagi tõsine. Ralli keskuseks olev Coffs Harbour on mitmest küljest ulatuslike tulekahjudega ümbritsetud,» rääkis ta.

Koha sõnul lõpetas kohalik lennujaam ajutiselt töö, mis tähendab, et kõik saabuvad ja väljuvad lennud on tühistatud. «Levib ka info, et Coffs Harbour«ist ei pidavat enam välja saama, kuna ligipääsu maanteed on ümbritsetud vahetutest põlengutest.»

Austraalia maastikupõlengute tõttu on teed Coffs Harbourisse suletud. FOTO: Reuters / Scanpix

Koha suhtles enne mitmete ralli korraldamisega seotud inimesega ja uuris, mis seis ralli toimumispaigas on ja kas on üldse mõtet sinna tulla või mitte, sest vahepeal liikus ka info, et ralli siiski toimub.

Coffs Harbour on Koha sõnul paksu sinise suitsuvine sees ja seal napib hingamiseks õhku. «See oli meie jaoks ühtlasi ka otsuse langetamise koht, et me ei hakka end ohtu seadma ning teeme pigem oma plaanid ümber,» rääkis fänn. «Kui täna varahommikul Austraalia aja järgi sai selgeks, et ralli lõplikult ära jääb, oli ju vaja leida lahendus ralliaegsele majutusele.»

Koha hakkas booking.com-i lehe kaudu majutuse broneeringut tühistama, lootes ka raha tagasi saada. «Helistasin kõigepealt hotelli ja selgitaksin, et me ei saa ju ohtliku olukorra tõttu sinna tulla ja kuna tegemist on force majure juhtumiga, siis tahaks tühistada majutuse ilma raha kaotamata,» kirjeldas ta.

Mehe suureks rõõmuks mõisteti olukorda täielikult. «Toimus kolmepoolne (Taavi Koha, hotell, booking - toim.) suhtlus telefoni teel ning arvestades kohapealset olukorda olid nõus broneeringu tühistama ja juba varem sajaprotsendiliselt tasutud majutuse tasu kogu mahus tagastama.»

Koha möönis, et tegelikult hakkasid juba pühapäeva õhtul tulema teated, et olukord Coffs Harbouri piirkonnas ei ole kiita. «Küll aga ei olnud siis veel olukord nõnda hull ja ilmselt usuti, et põlengud saadakse kontrolli alla,» rääkis ta.

Sydney kuulus ooperimaja on mattunud suitsuvinesse. FOTO: PAUL BRAVEN/EPA/Scanpix

Teadaolevalt on teisipäeval tule piiramisrõngasse jäänud Coffs Harbouris lõksus mitmed ralliga seotud inimesed. Tulepõrguga võitleb ligi 1000 tuletõrjujat. Vähemalt kolm inimest on hukkunud ja 150 kaotanud kodu.

Taavi Koha hinnangul andis põlengute eskaleerumisele ilmselt tõuke tänane kuumalaine (väljas +40C auto termomeetri järgi), aga ka tuulepuhangud, mida ka ilmaennustus oli ette näinud.

«Kui eile (esmaspäeval - toim.) Palm Beach«il (tuntud Austraalia teleseriaali «Kodus ja Võõrsil» legendaarne võttekoht - toim.) käies oli taevas selge ja õhk puhas, siis näiteks täna (teisipäeval - toim.) oli juba hommikul Sydney's tunda õhus metsapõlengute lõhna,» kirjeldas Koha.

Legendaarse telesarja «Kodus ja võõrsil» võttepaik Palm Beachil. FOTO: Taavi Koha

Päeva peale põlengu ving kadus, kuid pärastlõunal, mil Kohade pere käis Collaroy Beach'il ujumas, siis Palm Beach'i suunas (ligi 20 km kaugusel) vaadates oli näha, kuidas suur suitsupilv aina liikus nende suunas ehk Sydney poole.

Rallist sai hoopis perepuhkus

Koha sõnul on tal kui suurel rallientusiastil kahju, et viimane etapp ära jäeti. Seda enam, et Austraalia oli üks vähestest WRC rallidest, kus ta varem käinud ei olnud. «Olles jälginud seda aastaid televisiooni või interneti vahendusel, teadsin et tegemist on kahtlemata huvitava ralliga selle erilise looduse ja kiiruskatsete eripära tõttu.»

Samas märkis Koha, et tuju pole väga halb, sest Austraalia on piisavalt põnev maa, mida avastada. «Küllap leiame ka planeeritud rallipäevade asemele piisavalt põnevaid käike ja tegemisi.»

Taavi Koha koos oma abikaasa ja nende 2-aastase tütrega Austraalias. FOTO: Taavi Koha erakogu

Koha sõnu ongi nüüd nii, et Austraalia reisist sai täielikult perepuhkus. Nagunii oli neil plaanis seal elavate sugulaste külastamine. Kuna pere jõudis Austraaliasse juba mitu päeva tagasi, siis on esimene kohustuslik tutvumistiir tehtud.

«Tegime kohustusliku tiiru Sydney sadamat ümbritsevate ikooniliste vaatamisväärsustega, nagu ooperimaja, Harbour Bridge jne. Kui oled juba teisel pool maakera, siis võiks ju need postkaardi pildid ka ise üle vaadata,»

Taavi Koha perega Austraalias FOTO: Taavi Koha erakogu

Praegused maastikupõlengut puudutavad New South Walesi ja Queenslandi osariike ning Sydney lähiümbrust.