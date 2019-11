Viin sind Venemaale seksorjaks, varsti kärvad nagunii! Kohtumaterjalid paljastavad, mis toimub paljude naistega kodus suletud uste taga

Lähisuhtevägivald numbrites

2018. aastal registreeriti Eestis 3607 perevägivallakuritegu, selgub Justiitsministeeriumi koostatud kriminaalpoliitika aastakokkuvõttest.

Võrdlusena võib öelda, et 2017. aastal registreeriti 2632 perevägivalla kuritegu.

69% juhtudest oli 2018. aastal registreeritud perevägivalla toimepanija ohvri praegune või endine partner.

80 protsenti ohvritest on naised.

87 protsenti perevägivalla kuritegude toimepanijatest on mehed.

Veidi enam kui iga kümnes (13%) kuritegu Eestis on perevägivallakuritegu.

Perevägivallakuritegude osakaal kõigist vägivallakuritegudest on 44 protsenti.

Statistikaameti 2017. aasta uuringust selgub, et 15–74-aastastest paarisuhte kogemusega inimestest 74% arvab, et paarisuhtes esinev vägivald on nii levinud, et see on Eesti ühiskonnas probleem. Pool paarisuhtes olijatest on vähemalt korra elu jooksul lähisuhtevägivallaga kokku puutunud. Aastas kogeb üks paar kümnest oma suhtes vägivalda.

Allikas: "Kuritegevus Eesti 2018" Justiitsministeeriumi aastakokkuvõte