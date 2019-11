Kas prints Harry ja Meghan Markle solvavad tõesti kuningannat ja veedavad kõigi kiuste pühad hoopis USAs?

Briti väljaanne vahendab, et sedapuhku võivad prints Harry ja Meghan Markle tänavu jõulupühad ka hoopis USAs veeta, vaatamata sellele, et nii solvaksid nad kuninganna Elizabeth II.

Esialgsete plaanide kohaselt pidi Sussexi hertsogipaar reisilt naasma jõuludeks, et üheskoos kuningliku perega Norfolkis aega veeta.

Kuid nüüd on teatatud, et Harry ja Meghan ei pruugi jõulupühadeks Suurbritanniasse tagasi jõuda. Paleetöötaja sõnas väljaandele Mail Online, et paar pole veel otsustanud, kas nad veedavad jõulupühad Ühendriikides või mitte.