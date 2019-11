Nelja lapse ema Silvia Ilves näitab supervormis keha!

Pühapäeva hommik algas taipoksi trenniga. Minu meelest põhi võhma võtab ära ikka taipoksi harjutustele järgnev üldfüüsiline treening... Kusjuures meister Rainile tundub mu koolitamine lõbu pakkuvat, sest ma vist üldse pole poksimises osav... 🙈 However, we keep up good physical training with @rj.brandt! 😁🥊💪 Trennijärgse pesuruumi klõpsu tegi @kerlivau #sport #sunday #morning #onceaweek #still #progress #ongoing #welldone #motivation

A post shared by Silvia Ilves - the cellist (@silviailves) on Nov 10, 2019 at 7:10am PST