Ootamatu pööre armudraamas: kas ralliäss Latvala tegi hoopis ise ekskihlatule sarvi?

Kõige lõpuks on ralliässa ekskihlatu Maisa Torppa (34) otsustanud avalikkusega jagada uut pikantset infot paari lahkumineku tagamaadest.

Latvala ning Torppa kihlus lõppes selle aasta oktoobris, kui ralliäss andis ametliku pressiteate.

«Viimased nädalad on olnud eriti rasked ja on kahetsusväärne, et hiljutised sündmused minu eraelus on mõjutanud minu perekonda, sõpru ja meeskonda. See on väga kahetsusväärne olukord ja ma tahaksin lõpetada kõik täiendavad spekulatsioonid minu eraelu kohta. Pulm Maisa Torpaga on tühistatud,» teatas ralliäss.

Kihluse tühistamine järgnes oktoobri alguses Seiska kõmulehes avaldatud väitele, et Torppa elab kaksikelu IT-ärimehega. Mõlemad eitasid kuulujutte ja kinnitasid, et lahkuminek ei olnud seotud kõmulehes avaldatuga.

«Oleme paarina liiga suure tähelepanu all ega saa seetõttu normaalset elu elada. Kuulujuttude vältimiseks kinnitan aga, et mingit kolmandat osapoolt pole olnud. Meie armastus on nii suur, et laseme üksteisel minna ja jätkame sõpradena. Rohkem me ei soovi kommentaare anda ja loodame, et meile antakse nüüd rahu,» põhjendas Torppa kihluse lõpetamist oma Instagrami postituses.

Torppa sõnul olid nad Jari-Mattiga enamus oma suhte vältel õnnelikud ja armunud ja mõlemad lootsid, et meediatähelepanu siiski raugeb.

Nädal pärast seda, kui Latvala teatas ametlikult suhte lõpust, käis mees koos Torppaga bowlingut mängimas. Ralliässa kinnitusel on nad vaatamata suhtedraamale jäänud sõpradeks.

Seni jäi avalikkusele paari armusaagast just nagu Torppa oleks pahatar ja Latvala kannataja, kelle karjäär ja tulemused naised käitumise tagajärjel kannatasid.

Kuid nüüd on lugu võtnud omakorda uue pöörde. Torppa otsustas südant puisata ajakirjale Me Naiset, kus naine väidab, et hoopis Latvala pettis teda. Blond kaunitar sai sarvede tegemisest teada jaanuaris toimunud ühise reisi käigus Keeniasse.

Torppa sõnul sai ta reisil olles juhtumisi teada asju, mida ta poleks Jari-Matti kohta eales arvanud. «Tol päeval varises mu maailm kokku. Usaldus purunes üheainsa hetkega. Olin kunagi teismeeas semmides petmise üle elanud, aga mitte kunagi täiskasvanuna,» rääkis Torppa väljaandele.