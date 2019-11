Pildid ja video: ajakirjanikud käisid Islamiriigi minikalifaadis, kus isegi lapsed suhtusid neisse nagu vaenlastesse

Ajakirjanike arvates on Kirde-Süürias al-Hasakehi piirkonnas asuvast põgenikelaagrist saanud Islamiriigi minikalifaat, vahendas iltasanomat.fi.

Al-Hawli põgenikelaagril on halb maine, kuna seal on äärmusrühmituse Islamiriik võitlejate naised ja lapsed, keda on kokku üle 70 000. See laager pidi olema ajutine, kuid naiste ja laste seal olemise aeg on pikenenud, kuna riigid, eelkõige lääneriigid, kust naised pärit on, ei soovi neid tagasi. Ei ole selge, mis neist naistest ja lastest edasi saab.

Põgenikelaagrit külastanud ajakirjanike sõnul elavad naised ja lapsed kohutavates tingimustes, kuna puudus on kõigest eluks vajalikust, kaasa arvatud puhtast joogiveest.

Ajakirjanikud üritasid naistega rääkida, kuid nad ei soovinud. Kui küsiti nende kodumaa kohta, said Sky News esindajad vastuseks, et see on Islamiriik.

Süürias al-Hawli põgenikelaagris elav naine ja laps FOTO: DELIL SOULEIMAN/AFP/Scanpix

Lapsed olid innukamad suhtlejad, eriti üks blond kuueaastane poiss, kes ütles oma nimeks Yousef ja et ta on pärit Soomest.

Ajakirjanike sõnul ütlesid teised lapsed, et nad on pärit Venemaalt, Bosniast, Prantsusmaalt, Hiinast ja Uzbekistanist.

Üks laps soovitas ajakirjanikel enne nendega rääkima hakkamist patte kahetseda ja siis lisas, et Islamiriik tapab kõik lääne inimesed.

Kuulivesti kandnud ajakirjanike sõnul suhtuti al-Hawli põgenikelaagris neisse vaenulikult. Teada on, et selles laagris on toimunud mõrvu ja pussitamisi. Ajakirjanike elu kallale ei kiputud, kuid nende autosid loobiti kividega.

Ajakirjanikele jäi mulje, et Islamiriigi juhi Abu Bakr al-Baghdadi surm on pannud selles põgenikelaagris elavaid naisi lääne esindajaid veel rohkem vihkama.

Islamiriigi endine liider Abu Bakr al-Baghdadi FOTO: /AP/Scanpix

Enamik laagris olevaid naisi on truud Islamiriigile ja selle äärmusrühmituse ideoloogiale. Naised on seisukohal, et kui Islamiriik saab uue võimeka juhi, kehtestab ta Süürias ja Iraagis taas kalifaadi.

Ajakirjanikele avanenud pildi kohaselt ei ole al-Hawl enam põgenikelaager, vaid minilinn, mis tegutseb kalifaadi põhimõttel.

2014. aastal kuulutas Islamiriik Süürias ja Iraagis välja kalifaadi, mis kukutati 2018. Lõpliku löögi andis Islamiriigile Abu Bakr al-Baghdadi surm 27. oktoobril Süürias Idlibi provintsis Barishas, kus USA eriüksus ta ümber piiras ja ta enesetapu tegi.

Soome meedia andmetel on al-Hawli põgenikelaagris umbes 10 Soomest pärit naist ja nende 30 last. Võimalik, et blond Yousef, kellega ajakirjanikud rääkisid, on üks neist lastest.

Soome peaminister Antti Rinne ega valitsus ei ole teatanud, mida nende naiste ja lastega teha. Rinne sõnul on rahvusvahelisi lepinguid, mis puudutavad Islamiriigi võitlejate naisi ja lapsi ning nende tulemine Soome on seotud turvariskiga.