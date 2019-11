Lootus sureb viimasena: haiglas surnuks tunnistatud beebi avas vanemate süles silmad

Kui Oscar sündis, nägi ta välja elutu ja sinine ning vaatamata arstide pingutustele paistis, et poisi elu pole võimalik päästa.

Ta võeti inkubaatorist välja ja anti vanematele Gregile ja Chelseale, kes viisid ta Leicesteri kuningliku haigla eriruumi, kus leinavad vanemad saavad oma lastega hüvasti jätta.

«Nad ütlesid, et pärast seda, kui ta inkubaatorist välja võetakse, elab ta veel vaid mõne minuti või sekundi,» meenutab Oscari ema.

Chelsea soovis, et ka tema enda ema näeks kasvõi hetkeks oma lapselast ning otsustas emale videokõne teha.

Ühel hetkel kõne ajal tegi vastusündinu aga silmad lahti ning Chelsea ema karjatas rõõmust. «Ta silmad olid esimest korda lahti ja see oli nii sürreaalne - see tundus nagu unenägu,» meenutab naine.

«Istusin voodil ja raputasin pead nagu inimesed filmides teevad. See oli hämmastav - parim tunne maailmas. Ma pidin end lausa näpistama!»

Arstid lasid Chelseal poega toita, mis turgutas teda veelgi.

Seejärel viidi Oscar teise haiglasse, ent arstid manitsesid naist, et ta oma lootusi liialt kõrgeks ei ajaks.

Esimestel päevadel hoiti tema poega nimekirjas, kus on lapsed, keda terviserikke korral ei elustata. Kolme päeva pärast eemaldati Oscar sellest nimekirjast.

Vanemad said poja koju viia ning kuigi neil pole alati kerge olnud, reageerib Oscar vanemate häälele, naerab ja naeratab.

«Ta on nüüd 18-kuune, aga meenutab alla kolme kuu vanust beebit. Kuid ta naeratab ning armastab tulukesi, vaatamata sellele, et ta on osaliselt pime,» rääkis Chelsea.

«Talle väga meeldib, kui teda hoitakse ja ta laliseb palju.»

Oscaril on diagnoositud ka epilepsia ning pole teada, kui kauaks ta ellu jääb.

«Ma ei tea, kui kauaks mul teda on, kuid kuniks ta on siin, siis tunnen, et tal peaks kõik olemas olema - eriti pärast seda, mida ta on juba läbi elanud,» avaldas Chelsea.

Chelsea ja Greg koguvad ka GoFundMe leheküljel annetusi poja füsioteraapia rahastamiseks. Eesmärgiks on koguda 1000 naela.