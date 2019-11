Pildid ja video: austraallasel on alles veerandsajandi vanune hamburger, mis ei idane ega mädane

Nitz pani selle hamburgeri oma kabinetis olnud kirjutuslaua sahtlisse, kus see oli mõnda aega. Kui ta selle lõpuks sealt välja võttis, nägi see välja nagu värske ja ta ei visanud seda ära, vaid andis oma õele.

Õde kolis koos burgeriga mitu korda ja ka tema ei visanud seda ära. Alates 2015. aastast on see juustuburger olnud Casey Deani käes, kellest sai hävinematu suupiste ametlik valvur.

Deani sõnul on selle hamburgeri ostust möödunud 25 aastat, kuid see burger ei ole lagunenud, hallitanud ega mingil muul viisil halvaks läinud.

Teada on, et McDonald'si hamburgerid on väga kuivad ning seega on tõenäoline, et need kuivavad, mitte ei lähe halvaks.