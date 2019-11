Naine jäi 29-aastasena leseks, kuid siis paljastus, et mees elas kaksikelu

29-aastase Woodmani abikaasa Max hukkus sukeldumisõnnetuses ja naine jäi ootamatult üksinda, teatab huffpost.com.

«Ma ei olnud tavapärane lesk. Esiteks olin ma noor, vaid 29-aastane. Ma leinasin oma meest, kuid sellega kaasnes ka viha, sest mu mees pettis mind,» sõnas naine aastaid hiljem.

Robyn Woodman tahtis temaga juhtunu nüüd 14 aastat pärast mehe surma avalikustada, hoiatamaks teisi naisi, et nad samasse lõksu ei langeks.

Ameeriklanna sõnul olid tema ja Maxi suhe enne mehe surma üsna halb. Nad käisid paariteraapias, kuid oli ikka midagi, mis Robynit häiris, kuid ta ei saanud aru, mis see oli.

Naise sõnul on kerge tagantjärele tark olla, kuid tegelikult ei oleks ta pidanud Maxiga abielluma.

Maxi surm oli Robynile ootamatu ja šokeeriv, kuid see mis järgnes, lõi tal täiesti jalad alt.

«Abielu lõpus, lõppegu see siis kas surma või lahutusega, tulevad saladused hoolimata nende varjamisest pinnale,» selgitas Robyn.

Kuus nädalat pärast Maxi surma tundis Robyn, et ta ei tea, mida surnud mehe suhtes tunda, lein segunes häbi ja vihaga.

«Kuus nädalat murdsin pead, kas ta meie abieluprobleemide tõttu hakkas sukeldumisega tegelema. Kuus nädalat tundsin suur südametunnistusepiina selle tõttu, et olin mehe surma tõttu pääsenud põrgulikust lahutusest. Samas Max maksis meie halva suhte tõttu kallist hinda. Ta kaotas elu,» sõnas naine nüüd.

Kuid siis sai Robyn Maxi saladuse teada.

«Sain teada, et Max pettis mind alates meie suhte algusest. Kui meist oli saanud paar, deitis Max paljude teiste naistega. Kui kihlusime, jätkas ta uute naissuhete otsimist. Kui abiellusime, oli Maxil palju salasuhteid. Olin naiivne ja ma ei teadnud neist suhetest mitte midagi,» meenutas ameeriklanna.

See oli üks sõber, kes helistas Robyn Woodmanile ja teatas, et sai Maxi kohta teada midagi šokeerivat.

«Ta küsis, et kas ma tahan seda teada, sest see teeb haiget. Sõnasin, et tahan ja siis tekkis mul okserefleks ja ma oksendasin,» jätkas Robyn.

Mees ja naine. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Kui Robyn sai teada Maxi kümnetest salasuhetest, vaatas ta läbi kõik mehest jäänud telefonikõned, e-kirjad, sotsiaalmeedia postitused ja fotod. Naisele sai selgeks, et mees elas tema seljataga salaelu, ta oli saatnud naistele sõnumeid enne tööle minekut ja hilisõhtul ning saanud naistelt öisel ajal e-kirju.

Mobiiltelefon. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Kui teised nägid Robynit kui leinavat leske, siis tegelikult see nii ei olnud, sest naine oli saladuse paljastumise tõttu raevus. Ta vihkas kõiki nais, kellega ta mees oli salaja suhtles.

«Minu leinakogemus ja see leinakogemus, mida kogesid teised, olid totaalselt erinevad. Mulle tundus, et mu abielu oli olnud klassikaline farss: mees petab naist, mees sureb, naine saab teada, et mehel oli tosin armukest,» kirjeldas Robyn.

Robyn ei tulnud kohe oma mehe saladusega valikuse ette, vaid rääkis sellest vaid lähimatele pereliikmetele ja sõpradele. Maxi perele ei öelnud ta midagi.

«Ühiskonnas kehtib seni kirjutamata reegel, et surnutest halba ei räägita. Selle tõttu hoidsin oma suu aastaid kinni ja ei hävitanud Maxi head mainet,» lisas ameeriklanna.

Robyn on nüüd 42-aastane ja Maxi surmast on möödas 14 aastat.

Naine arvab, et tegi aastaid tagasi valesti, et ei avalikustanud kohe, et Max oli saripetja.