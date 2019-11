Poiss või tüdruk? Eno Raua lesk kinnitas, mis soost Sipsik tegelikult on

«Sipsiku» režissöör Meelis Arulepp käis filmist ETV saates «Hommik Anuga» rääkimas ning andis vastuse ka igikestvale küsimusele, mis soost Sipsik tegelikult ikkagi on.

Ka stuudios tekkis Sipsiku soo üle arutelu, kuna Välba oli veendunud, et armastatud raamatukangelane räägib peenikese häälega ja on tüdruk. Arulepp väitis aga vastupidist.

«Tegelikult on lugu selles, et Aino Pervik, Eno Raua abikaasa, ütles, et ta on poiss, see on teada, pole üldse mingit küsimust. Kes ütles, et ta on tüdruk, miks ta peaks tüdruk olema?» ütles režissöör.

«Sipsiku» muusika autor Ewert Sundja vaatas nukule otsa ning jäi arvamusele, et Sipsiku välimus on küllaltki sooneutraalne. «Ega siin otseselt tüdruku vihjeid ka ei ole,» ütles ta. Seda, et Sipsik on poiss, kuulis Sundja saates esimest korda.

«Ma arvasin, et ta on veidikene selline sootu. Ta on Sipsik ometi, ta on nukk ju, ta ei pea tingimata olema sellises rollis,» ütles Sundja ja lisas, et kuigi filmis kehastab seda rolli Ott Sepp, võib ta olla ka madala häälega tüdruk.

«Miks üldse määratleda? Tänapäeval on kõik võimalik,» ütles Arulepp seepeale.

Samuti saates «Hommik Anuga» käinud Mihkel Raud ütles, et kui tema «Sipsikuga» esimest korda kokku puutus, ei mõelnud ta, mis soost Sipsik on.