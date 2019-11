See aeg on jälle käes: kas see on kõige ootamatum kooslus, mis tänavu jõulutuuritab?

Muusik Jaan Sööt astub detsembris kolmel korral lavale koos Põhja-Tallinnaga, et anda ühiseid akustilisi jõulukontserte.

«Oleme Jaanus Saksaga juba mõnda aega arutanud, et teeks ühe huvitava programmi, kuid aastaid arvasime, et meil on aega veel. Nüüd siis oleme teel,» kommenteeris Jaan Sööt ootamatut kooslust.