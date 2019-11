Teledoktor Viktor Vassiljev avaldas kummalise põhjuse, miks ta pole juba aastakümneid saanud bussiga sõita

Põhjus on seotud teledoktori ametiga, mistõttu tervisehädadega inimesed Vassiljevit juba aastakümneid tülitanud on. «Juba «Prillitoosi» aegadel oli nii, et mina bussis suurt sõita ei saanud, sest inimesed tulid juurde ja kiskusid oma haavad paljaks ja näidati ette,» meenutas Vassiljev, kes oli telesaate «Prillitoos» koosseisuväline autor aastatel 1984–1996.

Vassiljevi arvates pole tänapäeval inimesed haigemad, vaid juurde on tekkinud hoopis diagnoose. «Diagnostika on paranenud, peale selle on olemas doktor Google, inimesed klõbistavad endale arvutis igasugu diagnoose,» selgitas teledoktor, miks võib jääda mulje, et haigusi on rohkem.

Vassiljevi soovitus hea tervise jaoks oli lihtne: «Kõigepealt tuleb lihtsalt terve olla!» Teledoktor soovitas alkoholi joomist ja suitsetamist vältida, tervislikult toituda ja trenni teha, kuid tõdes, et haigused ei sõltu ainult eluviisist, vaid ka geneetikast ja ümbritsevast keskkonnast. «Hoia oma närvid korras, ära stressa, võta elu rahulikult,» õpetas mees.

Vassiljev tunnistas, et kuigi on pikalt juhtinud tervisesaadet, ei ole teleri kaudu võimalik inimest ravida. «Inimesele saab anda soovituse. Kui on raske küsimus, ei hakka ma talle valetama või hambasse puhuma,» rääkis teledoktor, et kõige lihtsam on soovitada haigel lihtsalt arsti poole pöörduda.