Vaata, kuidas Eesti staarid isadepäeva tähistavad

Kas teie juba olete täna oma laste isa patsutanud ja öelnud, et ta maru tubli on? Ma seda küll otseselt tegelt ei teinud, kupatasin nad lihtsalt õue, et teha taoline pilt, nagu eelmisel aastal. Aastast aastasse on Kardo laste jaoks alati olemas, isegi kui neid lapsi muudkui juurde tuleb ja kõik isegi korraga sülle ära ei mahu. Mitte keegi teine ei mõtleks välja nii ägedaid mänge, ei viitsiks nii kaua teha jaburaid asju (nt Lende ja ta maaniline küünlapuhumine) mitte keegi teine ei poputa neid nii palju ja kuigi ma tahan loota ja uskuda, et enamikel lastel on see maailma parim isa, siis meie lastel on kohe kindlasti kah ❤ See on tõeline õnnistus, kui on keegi, kellega seda ägedat lastesaamisevärki avastada ja läbi elada, on, eks! 💪 Tag'i siia alla enda pere parim isa ka, et teised saaksid ka näha, et millised need õiged mehed ja isad ka on ✌@kartuuber raudselt on 😊

A post shared by Mariann Treimann (@mallukaz) on Nov 10, 2019 at 5:55am PST