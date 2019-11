Miks 44 aastat hiljem? Roman Polanskit süüdistatakse järjekordses vägistamises

Prantsuse ajalehe The Parisien'is avaldatud üksikasjalikus ohvriavalduses väidab Monnier, et Polanski ründas teda 1975. aasta alguses suusareisil.

A post shared by 💓 VINTAGE COSMOPOLITAN 💓 (@vintagecosmobabes) on Dec 22, 2017 at 1:19am PST

Monnieri sõnul kartis ta aastaid, et ta tapetakse, sest maailmakuulus Polanski ei võtaks riski, et tema kuritegu paljastataks.

Hetkel New Yorgis elav prantslanna Monnier ütles väljaandele, et otsustas 44 aastat hiljem suu avada Polanski silmakirjalikkuse pärast.

«Kas on mõtet filmi ettekäändel ja ajaloo katte all lasta inimesel, kes on sinu ellu jätnud unustamatu jälje, kuulutada maailmale «ma süüdistan», kuid samal ajal püüab see inimene takistada ohvreid teda süüdistamast?»