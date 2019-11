Michael Schumacheri naine andis pärast mehe traagilist õnnetust oma esimese intervjuu

Nüüd on tema abikaasa Corinna andnud esimest korda pärast Schumacheri õnnetust intervjuu. Naine tunnistas Saksamaa naisteajakirjale, et abikaasa kingitus on andnud talle ning nende tütrele jõudu kõigega kohaneda.

Nimelt kinkis Schumacher Corinnale 10. pulmaaastapäevaks rantšo, kust peagi tekkis naisel kirg hobuste vastu. Just hobused on andnud Schumacheri perele viimastel aastatel palju jõudu ja aidanud tragöödiaga toime tulla.

«Kui ma olin 30, unistasin hobusest ja ta (Michael - toim.) sõidutas mind Dubaisse, et saaksin oma silmaga näha araabia hobust,» meenutas naine, kellel on praeguseks 40 hobust ja kaks rantšot.

Corinnal on oma tütre saavutuste üle hea meel. «Ma olen väga uhke Gina üle. Kõik, mis ta on saavutanud ja kui lõbus inimene ta on – see teeb mind õnnelikuks,» lisas Corinna lõpetuseks.