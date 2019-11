Meelis Lao: «olen elukogemuses konkurentsitu maailmameister»

Ärimees Meelis Lao kommenteeris «Õhtu» saates kõmu tekitanud koolitunni teemal, et vastukaja on hea, sest see näitas, et inimestel tekkis huvi.

Lao rääkis, et noortele tuleb selgeks teha, et nad püüdleksid iseenda avastamise suunas, sest igaühes on midagi head. Oluline on otsida üles see, kes ollakse ja et arendataks oma häid külgi edasi.