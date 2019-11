Juutuuber Deana Noop jagas TikToki nippe

Juutuuber Noop on viimase kahe aasta jooksul sotsiaalmeedias saanud endale ohtralt uusi fänne.

«Minu juutuubi kanal on kasvanud, minu Instagram on kasvanud,» rääkis Noop, kes liitus hiljuti ka TikTokiga. Viimase kohta jagaski Noop täna hommikul MyHits raadioeetris mõningaid nippe.

«Jälgi trende, postita pidevalt ja ära päris copy, jälgi trende aga ole originaalne,» soovitas Noop ja lisas, et muusikavalik on samuti oluline.

«Ma tegin eksperimendi, valisin kaks laulu, mis mulle väga meeldivad, aga neil (TikToki videodel - toim.) läks väga halvasti,» tunnistas juutuuber ning täpsustas: «Kui sa valid trendi, siis see viskab sind sinna feedi.»

«Hästi tähtis on see, et sa ei püüaks liiga palju,» lisas Noop lõpetuseks.