Pildid ja video: terve maailm on täis Berliini müüri tükke, aga on need kõik ikka ehtsad?

Selles paigas sõlmiti 1985. aastal Schengeni leping, mis võimaldab selle lepinguga liitunud Euroopa riikide kodanikel liikuda ühest liikmesriigist teise viisavabalt ja ilma piirkontrollita.

Nii originaalleping kui osa Berliini müürist on Schengenis asuvas Euroopa muuseumis ja selle juures.

Berliini müüri osa Luksemburgis Schengenis, sellel on kujutatud Nõukogude Liidu ja Venemaa poliitikut ja ühiskonnategelast Mihhail Gorbatšovi ja Berliini Brandenburgi väravat FOTO: Caro / Bastian/Caro / Bastian/Scanpix

«2,8 meetrit kõrge ja 1,2 meetrit pikk müüriosa on Euroopa muuseumis kui enam mitte eksisteeriva piiri sümbol,» sõnas selle muuseumi esindaja Martina Kneip.

USA Los Angeles Wilshire’i avenüü

USAs asuvatest Berliini müüriosadest kõige suurem on Los Angeleses Wilshire’i avenüül Variety hoone ees. See müüriosa kaalub 25 tonni, on 3,7 meetrit kõrge ja 11,6 meetrit pikk ning koosneb mitmest osast.

Berliini müüri osad USAs Los Angeleses Wilshire'i avenüül FOTO: Richard Vogel/AP/Scanpix

Los Angeleses asuv Wende muuseum, milles on külma sõja aegseid asju, ostis ja pani selle Berliini müüri osa Wilshire’i avenüüle 2009, kui tähistati Berliini müüri langemise 20. aastapäeva.

Muuseumi teatel on Wilshire’i avenüül olevad müüriosad pärit Berllini Kreuzbergi linnaosas olnud müürilõigust.

Hispaania Madrid Parque Europa

Madridi juures asuvas 233 000-ruutmeetrises Parque Europas on Euroopa 17 paigast pärit objektide koopiad. Seal on ka osa Berliini müürist, mis ei ole koopia, vaid originaal.

Selle müürilõigu kinkis pargile Torrejón de Ardozi võimud.

Seal oleval betoonosal on alumine pool natuke katki ja sellest paistavad terasvardad ning selle juures on Berliini Brandenburgi värava väike mudel.

USA Dallas Hilton Anatole hotell

Kaks Berliini müüriosa asuvad Texases Dallases 1606 toaga Hilton Anatole hotellis, mille 27 korrusel on palju hinnalist kunsti.

Seal oleval kahel müürilõigul on saksa kunstniku Jürgen Grosse maaling. Mõlemad osad on 3,6 meetrit kõrged ja 1,2 meetrit pikad.

See hotell sai Berliini müüri osad oma Saksa partneritelt 1990. aastal ja need pandi hotelli aeda. 2011 sai see hotell veel kaks Berliini müüri osa ja need pandi Trinity koridori.

Lõuna-Korea Seoul Cheonggyecheoni jõeäärne

Alates 2005. aastast on kolm Berliini müüri osa Seoulis Cheonggyecheon jõe kaldal. See Seouli läbiv jõgi voolab ida suunas.

Need müüriosad paigutati Seoulis 2005 avatud Berliini väljakule, kus lõunakorealased saavad käia palvetamas ja mõtisklemas kahe Korea üle ja küsimas, et millal need kaks riiki, Lõuna- ja Põhja Korea saavad üheks nii nagu sai Saksamaa.

Seal olevad Berliini müüri osad on 3,5 meetrit kõrged ja 3 meetrit pikad. Üks pool on täis grafitit ja teine osa on tühi.

Müürilõikude juures on saksa stiilis gaasilamp ja karukuju. Karu on Berliini sümbol.

USA Chicago Lincolni avenüü

Chicagos Lincolni avenüü Westerni metroojaama juures asub 3,6 meetrit kõrge ja 1,2 meetrit pikk osa Berliini müürist, mis pandi sinna 19.jaanuaril 2008.

Selle osa kinkisid Chicagole Berliini linnavõimud ja see panid avalikku paika, et kohalikud elanikud ja turistid saaksid oma silmaga tähtsat ajaloolist objekti näha.

Vatikani aed

Berliini müüri osa on ka Vatikani aias, kus alates 13. sajandist on paavstid ja teised katoliku kiriku tegelased käinud palvetamas ja mõtisklemas.

Tükk Berliini müürist Vatikani aias FOTO: Vincenzo Pinto/AFP/Scanpix

Sellele müürilõigule on maalitud Püha Miikaeli kirik.

See osa Berliini müürist jõudis Vatikani tänu vormel-1 Ferrari meeskonna juhile Marco Piccinile, kes ostis selle 1990. aastal Monte Carlos toimunud oksjonilt ja 1994 Vatikanile kinkis.

USA New Yorgi Madisoni avenüü

Viis Berliini müüri lõiku asuvad New Yorgis Manhattanil Paisley pargis Madisoni avenüü maja 520 lähedal. Need müüriosad on 3,6 meetrit kõrged ja 6 meetrit pikalt.

Selle pargi omanik, kinnisvarafirma Tishman Speyer Properties ostis need viis müüriosa 1990. aastal Saksamaalt.

Tishman Speyer Properties on Saksmaal Berliinis asuva ärikompleksi Potsdamer Platz arendaja.