Kas Kim Kardashiani abikaasaga on ikka kõik korras? Mees tahab presidendiks ja ajab segast juttu

Kanye käis eile koos abikaasaga New Yorgis peetud Fast Company Innovationi auhinnagalal. Seal pidas Kanye laval segase kõne, mis ajas ühel hetkel publiku lausa naerma.

«Kui inimesed väidavad, et iseennast miljardäriks kutsuda on labane, siis ma ütlen, et võin legaalselt oma nime aastaks muuta Christian Genius Billionaire Kanye Westiks (Kristlane Geenius Miljardär Kanye West - toim.) ja siis te kõik saate täpselt aru, mis see on... see läheb numbrimärgi peale,» alustas Kanye oma kõne.

«Martin Luther Kingi ei tapetud sellepärast, et tal oli unistus; ta hakkas rääkima millestki muust,» jätkas räppar ja lisas, et King rääkis mustanahaliste majandusliku olukorra parandamisest.

«Kui tegin Forbesi ajakirja, näitasin neile 890 miljoni dollarilist sissetulekut ja nad ikkagi ei öelnud «miljardär»,» kurtis Kanye ning väitis: «nad ei taha, et me teaksime, et saame maad osta; nad ei taha, et meil oleks 100% omand nagu mul on Yeezy.»

Siis kuulutus Kanye, et kandideerib 2024. aastal presidendiks. Selle peale hakkas aga kogu publik naerma.

Kanye West kandis 2018. aastal president Donald Trumpiga kohtudes mütsi sõnumiga «Make America great again» («tehke Ameerika uuesti võimsaks» - toim.). FOTO: CNP /MediaPunch/RS/MPI/Capital Pictures/Scanpix

«Miks te naerata? Me looksime nii palju töökohti! Ma ei kavatse joosta (inglise keeles «run», mis on antud kontekstis sünonüüm sõnale «kandideerima» - toim.), ma kavatsen kõndida,» põrutas Kanye.

«Kui te näete pealkirju «Kanye on hull» on üks kolmest Aafrika päritolu ameeriklasest vangis ja kõik kuulsused on ka vangis, sest nad ei saa midagi öelda, neil ei ole arvamust, nad on nii hirmul!» ütles räppar oma segase kõne lõpetuseks.

See pole esimene kord kui Kanye oma ütlemistega inimestes segadust tekitab. Eelmise aasta detsembris kirjutas ta Twitterisse ebaselgeid lauseid ning väitis, et Kanada räppar Drake ähvardas teda.