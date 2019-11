Suunamudija Kristjan viib meid sisuloojate tagatubadesse: alatud võtted ja pinged, aga raha on rohkem kui keskmisel eestlasel

Ei, negatiivset ei olnud. Eks seda küll mainiti, et sellega kaasnev avalik spotlight käib kaasas nii heas kui halvas. See oli ainuke tagasiside.

See on ka selline hea nõuanne, mida meeles hoida.

Millal sulle endale kohale jõudis, et see reaalselt oma nime ja näoga sellisest saatest osa võtad?

Eks ma muidugi kohe algusest peale andsin omale aru sellest. See ei ole väga prominentselt mul mõtetes olnud.

Miks ma ikkagi lõpuks selle «jah» sõna ütlesin ja miks mind see projekt huvitas, oli see, et ma nägin seal väga palju võimalusi selle taas-integreerumise protsessiga seoses luua uusi kontakte.

See on väga kommertslik saade, kus me puutume kokku erinevate firmade ja erinevate inimestega, mis on ka minu taustaga inimese jaoks relevant. Lisaks pakkus see ka väga palju arenemisvõimalusi - just meedia, foto ja sisuloomise koha pealt.

Samuti oli see ka väga self entertaining asi ka, et mina nagu nautisin kogu protsessi lihtsalt lõbu pärast.

Kas sa pead olema natuke edev inimene, et telekasse minna?

Ütleme nii, et see kindlasti ei ole inimestele, kellele ei meeldi tähelepanu. See kaamerate ees olemine ei ole igaühe jaoks ja igaüks ei tunne seal ka ennast mugavalt.

Pigem oli positiivne see, et kui esimene ja teine saade eetrisse läksid, olin ma üllatunud, kui tore see tegelikult oli. Hea küll, mõni kord võetakse kontekstist välja mingisuguseid ütlusi või lauseid, aga see on lõpuks naljakas. See on okei, et nad seda tegid.

Minu arust on see küll ägedalt tehtud saade.

Kas teil tekkisid võistlejatega omavahel pinged ka?

Tekkisid-tekkisid, aga suhteliselt mõistlik punt inimesi oli koos ja need lahendati üsna kiiresti.

Kes on sinu jaoks suunamudija?

Selline inimene, kes erinevaid platvorme kasutades jõuab erinevate inimesteni ja väga efektiivselt väljendab mingisuguseid seisukohti, mis suuremas pildis suunavad inimeste arvamusi või mõtteid.

Kui oluline on ühe suunamudija jaoks välimus? Kas see mängib rolli?

Jah, kahjuks ma arvan küll, et see mängib rolli.

Tahes tahtmata see on lihtsalt selline psühholoogiline asi inimeste juures, et meile meeldivad atraktiivsed inimesed. Vahet ei ole, kui atraktiivne sa ise oled, see on kõigi puhul väga kehtiv asi. See on lihtsalt meie loomuse.

See on kindlasti suur faktor, aga see ei pea tingimata nii olema. Ütleme, et populistlikus mõttes see tähtsam, aga tegelikult näen, et sisu osatähtsus hakkab aina suurenema.

Kas võib öelda, et sisuloojaks olemine on nagu täiskohaga töökoht?