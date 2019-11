Pildid ja video: arheoloogid leidsid iidsetest mammutilõksudest vähemalt 14 mammuti luud

Mehhiko antropoloogia ja ajaloo instituudi teadlaste arvates on Mexicost põhja jäävatel aladel veel mammutilõkse, kuna kaua aega tagasi oli see nii iidsete inimete kui ka mammutite elupaik.

Mitmed arheoloogilised leiud on näidanud, et 15 000 aastat tagasi elanud inimesed tapsid mammuti vaid siis, kui ta oli lõksu aetuna vigastada saanud ja ei oleks elama jäänud. Need lõksud näitavad, et neil inimestel oli mammutite küttimiseks starteegia ja taktika ning nad kasutasid loodusressursse säästlikult.