Helen Mirren: olen meelitatud, et mind peetakse Keanu Reevesi kallimaks

Kohe märgati, et 46-aastane Grant, kellel on loomulikud hallid juuksed, meenutab oma näojoontelt ja välimuselt briti staari, 74-aastast Helen Mirrenit, teatab news.com.au.

Alexandra Grant ja Keanu Reeves 2. novembril Los Angeleses FOTO: Tony Forte//MPI/Capital Pictures/TF/Scanpix

Oli ka neid, kes arvasid, et 55-aastase Reevesiga oli koos hoopis Mirren ning seda kommenteeriti agaralt sotsiaalmeedias.

Mirren ei olnud koos Reevesiga Los Angeleses, vaid New Yorgis, kus esilinastus ta uus film «The Good Liar».

Filmiajakirjanikud pidasid ta seal kinni ja küsisid, et kas tema on Keanu Reevesi kallim, sest kogu sotsiaalmeedia pasundab sellest.

«Nägin neid kommentaare, et mina ja Keanu Reeves oleme paar. Olen sellest meelitatud, et mind tema kallimaks peetakse. Reevesi tegelik kallim on väga kena naine,» kommenteeris Mirren.

Helen Mirren oktoobris 2019 FOTO: Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Mirren on 22 aastat olnud abielus režissöör Taylor Hackfordiga ega ole Reevesiga koos üheski filmis mänginud.

Mirreni sõnul on Reeves andekas näitleja ja ta on vaadanud tema «John Wicki» filme.

«Ma ei tunne Keanut eriti, kuid ta on mänginud minu abikaasa tehtud filmides ja ta on suurepärane inimene. Arvan, et Keanu kallim on õnnelik ja Keanu ise on ka õnnelik,» lisas inglannast staar.

Reeves ja Grant on tundnud teineteist pikka aega. Nad tegid 2011 koos täiskasvanute pildiraamatu «Ode to Happiness», mille tekst on Reevesi kirjutatud ja pildid Granti joonistatud.

2016 tegid nad koos teise raamatu «Shadows» ning olid Šveitsis Baselis toimunud kunstisündmusel koos punasel vaibal.

Nad asutasud samal aastal koos kirjastuse.