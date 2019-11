Tantsutreener Joel Juht käis «Õhtu!» saates oma uuest raamatust rääkimas, milles paljastab oma nooruse lollused ja kriminaalsed minevikuteod. Juhti sõnul oli 90ndate algus paratamatult selline aeg, kus pättuste tegemine oli in. Samuti tõi ta välja, et tume minevik on seotud ka sellega, et Jõgeval ei olnud noortel midagi teha. Vaata videost järele!