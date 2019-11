Erakordse elulooga 91-aastane väliseestlasest maalikunstnik teeb maailmas ilma

Pilt on illustratiivne.

Teise maailmasõja ajal kodumaalt pagenud Evi Carmichael (91) on erakordse eluteega väliseestlanna, kelle maalid on leidnud maailmas tunnustust. Helde naine on annetanud sel nädalal toimuva Macmillani heategevusliku kunstinäituse tarbeks kolm maali, vahendab Edingburgh News.